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Rusya'dan '24 Haziran' açıklaması: Hazırız

Türkiye’de 24 Haziran’da yapılacak erken parlamento ve Cumhurbaşkanı seçimleri için Rusya’dan “Yardımcı olmaya hazırız” açıklaması geldi.

06 Mayıs 2018 Pazar 11:59
Rusya'dan '24 Haziran' açıklaması: Hazırız

Rusya Merkez Seçim Komisyonu, Rusya’da ikamet eden Türk vatandaşlarının oylarını kullanabilmeleri için Türk diplomatik misyonlara gereken yardımı sağlayacaklarını açıkladı.
 
Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkan Yardımcısı Vasiliy Lihaçev tarafından yapılan açıklamada “Rusya’daki Türkiye Büyükelçiliği, 24 Haziran seçimleriyle ilgili olarak bizim yardımcı olmamız talebini içeren nota ile durumu bildirmiştir. Rusya ile Türkiye arasında samimi diyalogu göz önünde bulundurarak Türk diplomatlarıyla doğrudan temasa geçerek oy verme işleminin efektif biçimde gerçekleşmesi için elimizden gelen yardımı sağlayacağız.
 
Rusya’da ikamet eden Türkiye vatandaşları 1-24 Haziran tarihleri arasında başkent Moskova başta olmak üzere St.Petersbur, Kazan ve Novorosiysk şehirlerindeki Türk konsolosluklarında oylarını kullanabilecektir” dedi.
 
Rusya Merkez Seçim Komisyonu yetkilisi ayrıca Dışişleri Bakanlığı üzerinden Türk tarafından gelen talebi iki ülke arasında iyi ilişki seviyesini ve karşılıklı güveni yansıttığını da dile getirdi.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 11:59
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