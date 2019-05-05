Rusya’daki uçak yangınında ölü sayısı 13’e yükseldi Rusya’da bir uçakta çıkan yangında ölü sayısı 13’e yükselirken, 7 kişi ağır yaralandı.

Rusya’da bir uçakta çıkan yangında ölü sayısı 13’e yükselirken, 7 kişi ağır yaralandı.

Aeroflot Havayollarına ait 78 yolcunun bulunduğu yolcu uçağı havada alev almış, Rusya’nın başkenti Moskova’ya acil iniş yapmıştı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, olayda 13 kişinin hayatını kaybettiğini 7 kişinin de ağır yaralandığını açıkladı. Açıklamada, piste inince uçaktaki yangınının arttığı ve ölü sayısının da o esnada arttığı kaydedildi. Uçakta bulunan 78 yolcunun tamamının tahliye edildiği kaydedildi.

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