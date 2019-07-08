Rusya'daki sel İrkutsk bölgesindeki sellerde ölenlerin sayısı 23'e çıktı

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın İrkutsk bölgesinde, haziran sonunda başlayan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, İrkutsk bölgesinde geçen hafta başlayan şiddetli yağışlar sonucu oluşan seller nedeniyle 23 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi kayboldu. Seller sebebiyle 3 binden fazla ev hasar görmüş ve binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzaladığı kararnameyle İrkutsk bölgesinde acil durum ilan etmişti.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.