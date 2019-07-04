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Rusya'daki sel

İrkutsk bölgesindeki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e çıktı

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:32
Rusya'daki sel

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın İrkutsk bölgesinde, geçen hafta başlayan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde ölenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İrkutsk bölgesinde geçen hafta başlayan şiddetli yağışlar sonucu oluşan seller nedeniyle 21 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi kayboldu, 41'i çocuk 313 kişi hastaneye kaldırıldı.

Seller sebebiyle 3 binden fazla ev hasar görmüş ve binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti.

Dün sellerde 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin kaybolduğu açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün imzaladığı kararnameyle İrkutsk bölgesinde acil durum ilan etmişti.


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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:32
  1. İrkutsk bölgesindeki sel
  2. Putin
  3. Rusya

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