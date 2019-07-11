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Rusya’daki kasırga birkaç dakikada felakete yol açtı

Rusya’nın Perm şehrinde meydana gelen kasırga sadece 3 dakika içerisinde tüm şehirde felakete yol açtı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:09
Rusya’daki kasırga birkaç dakikada felakete yol açtı

Rusya’nın Perm şehrinde meydana gelen kasırga sadece 3 dakika içerisinde tüm şehirde felakete yol açtı.


Son günlerde doğal felaketlerle mücadele etmek zorunda kalan Rusya’da yeni bir felaket daha yaşadı. Rusya’nın Kama nehrinin kıyısındaki Perm şehrinde aniden başlayan fırtına ve yağış korku filmlerini aratmadı. Şehirde meydana gelen fırtına 3 dakika içerisinde maddi hasara neden oldu.


Bazı binaların güvenlik kameraları ve şehrin polis kamera görüntülerinde fırtına sırasında ağaçların birkaç dakikada devrildiği birçok aracın fırtına sırasında savrulduğu ve binaların çatısının uçtuğu görüldü.


Fırtına birkaç dakika sürdükten sonra meydana gelen sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Perm’de dakikalar içinde yaşanan felaketin hemen ardından güneş tekrar yüzünü gösterdi.


Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, benzerine az rastlanır doğa olayında dışarıda bulunan birçok kişinin hafif şekilde yaralandığını şu ana kadar can kaybının yaşanmadığını 3 kişinin ise tedavisinin hastanelerde sürdüğünü açıkladı. Felakette zarar gören şehirde hasar tespit çalışmalarına başlanıldığı aktarıldı. Şehrin büyük bir kısmında elektrik hatlarının arızalandığı ve şehrin bazı bölgelerine elektrik verilemediği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:09
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