Rusya’daki gösterilerde binden fazla gözaltı

Rusya’nın başkenti Moskova’da süren gösterilerde resmi kaynaklara göre bin 388 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Rusya’da 8 Eylül’de 16 bölgede yapılacak yerel seçimler için muhalif belediye meclis üyesi adaylarının adaylıkları kabul edilmemiş, ardından aday olabilmeleri için 5 bin imza toplamaları gerektiği belirtilmiş fakat sonrasında 30 meclis üyesinin adaylık başvuruları toplanan imzaların sahte olduğu gerekçesiyle reddedilmişti.

Rus muhalif lider Aleksey Navalni’nin protestolara çağrısı nedeniyle 30 günlüğüne hapse atılması ve ardından alerjik enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılması sokakları daha da karıştırdı. Moskova’da Cumartesi günü başlayan gösterilerde polis tarafından göstericilere sert müdahalede bulunuldu.

Moskova’da miting yapan göstericilere polis müdahale ettikten sonra protestocular polisle ara sokaklarda çatıştı. Yaşanan çatışmalar sonrasında birçok gösterici gözaltına alındı. Aralıklarla devam eden ve sokağı bırakmayan protestocuların gözaltı işlemleri devam ediyor.

Resmi kaynaklardan edinilen bilgilere göre Rusya’da gözaltı sayısının bin 388 olduğu açıklandı. Gözaltındaki protestocularının bir kısmının işlemleri bittikten sonra salıverildiği fakat büyük bir kısmının gözaltı işleminin sürdüğü belirtildi. Rusya muhalefeti ise gözaltı sayısının en az bin 500 olduğunu, bazı kişilerle hala iletişim kurulamadığını iddia etti. Rusya muhalefeti, muhalif adayların başvuruları kabul edilene dek protestoların devam edeceğini açıkladı.