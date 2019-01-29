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Rusya'daki "Filistin" toplantısı için Hamas'a davet

29 Ocak 2019 Salı 03:18
Rusya'daki "Filistin" toplantısı için Hamas'a davet

GAZZE (AA) - Hamas, Filistin uzlaşısını görüşmek üzere şubat ayı başında Rusya'da düzenlenmesi planlanan toplantı için Moskova yönetiminden davet aldığını duyurdu.

Hareket tarafından yapılan yazılı açıklamada, hükümete bağlı Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nden Rusya ziyareti için davet geldiği ve Filistin'deki bölünmüşlüğün sona erdirilmesi için bu önemli fırsatın değerlendirileceği bildirildi.

Filistin'in Moskova Büyükelçisi Abdulhafız Nufel, cumartesi günü Moskova'da 11 Şubat'ta Filistinli grupları bir araya getirecek bir toplantı planlandığını açıklamıştı.

Nufel, söz konusu toplantı için Fetih, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC), Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık, Filistin Demokratik Birliği (FİDA), Filistin Halk Mücadelesi Cephesi ve Filistin Ulusal İnisiyatif Hareketi'nin davet edildiğini belirtmişti.

Rusya, geçen aralık ayında Filistinli taraflar arasında uzlaşı sağlanması için Fetih ile Hamas arasında Moskova'da toplantı düzenlemeye hazır olduğunu duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 03:18
  1. Filistin uzlaşısı
  2. Hamas
  3. Rusya

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