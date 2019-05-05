Rusya’da yolcu uçağı alev aldı: 1 ölü, 10 yaralı Rusya’da bulunan Şeremetyevo Havalimanı’na acil iniş yapan bir yolucu uçağı alev topuna döndü.

Rusya’da bulunan Şeremetyevo Havalimanı’na acil iniş yapan bir yolucu uçağı alev topuna döndü.Olayda bir kabin görevlisi hayatını kaybetti, 10 yolcu ağır yaralandı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir yolcu uçağında yangın çıktı. Moskova’ya acil iniş gerçekleştiren Aeroflot Havayollarına ait uçak, alev topuna döndü. Şeremetyevo Havalimanına inen uçakta 78 yolcu olduğu öğrenildi. Yolcular tahliye edilirken bir kabin görevlisi hayatını kaybetti, 10 yolcu ise ağır yaralandı. Uçağın Murmansk şehrinden havalandığı ancak havadayken uçakta yangın çıktığı öğrenildi.

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