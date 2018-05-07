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Rusya'da yeni dönem! Görevine resmen başladı

Mart ayındaki seçimlerle dördüncü kez devlet başkanlığı görevine seçilen Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen yemin töreniyle görevine resmen başladı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:58
Rusya'da yeni dönem! Görevine resmen başladı

Putin, Kremlin Sarayı'nda düzenlenen ve Federasyon Meclisi, Duma üyeleri, Anayasa Mahkemesi üyelerinin de bulunduğu yaklaşık 3 bin kadar misafirin katıldığı törenle devlet başkanlığı görevine resmen başladı.

Rus televizyon kanalları tarafından canlı yayınla verilen törende, kendisini tekrar devlet başkanı seçen vatandaşlara teşekkür eden Putin, “Rus halkına yönelik devasa sorumluluğumun farkındayım. Halkımızın, huzur ve refah dolu bir gelecekte yaşaması için elimden geleni yapacağım.” dedi.

İlk defa 2000 yılında devlet başkanı seçilen Putin, 2004’te tekrar başkan seçilmesinin ardından, Rusya anayasasının iki dönemden daha fazla başkanlık yapılmasına müsaade etmemesi nedeniyle 2008-2012 yıllarında başbakanlık görevini üstlenmiş, 2012’de yapılan seçimlerde oyların yüzde 63,6’sını alarak tekrar başkan seçilmişti.

Mart ayında düzenlenen seçimlerde oyların yüzde 76,69’unu alan Putin, dördüncü dönem devlet başkanlığını 2024'e kadar yürütecek.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:58
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