Rusya'da uçak düştü! 2 kişi öldü

Rusya’nın başkenti Moskova’da Zlin-326 hafif motorlu uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Olay, Moskova'nın Serpukhov ilçesi yakınlarında meydana geldi. İlk belirlemelere göre uçakta 2 kişi bulunuyordu. Acil Durumlar Bakanlığının çalışanları ve özel arama kurtarma ekipleri olay yerine gelerek çalışmalara başladı. Olayla ilgili soruşturma komisyonu açıldı. Olayın detayları araştırılıyor.