Rusya’da Türkler ve Ruslar, üçlü zirveyi bekliyor

Rusya’nın Soçi kentinde yarın yapılacak Suriye konulu üçlü zirve öncesi şehirde yaşayan Türkler ve Ruslar hem Suriye konusunda hem de Türkiye-Rusya ilişkileri konusunda beklentilerini anlattı.

Rusya’nın Soçi kentinde yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran lideri Hasan Ruhani arasında gerçekleşecek zirve öncesi kentte hareketlilik başladı. Genelde yaz aylarında dolu olan ve kış mevsimlerinde hayatın neredeyse durma noktasına geldiği kentte yaşayan Ruslar ve Türkler görüşlerini dile getirdi. Soçi’de esnaflık yapan ve Gaziantep’ten 25 yıl önce Soçi’ye gelerek burada yaşayan Ali Bulmuş, “Biz Rusya’da yaşayan Türkler olarak Putin ile Erdoğan’ın görüşmeleri bizim açımızdan da ilişkilerin daha iyi bir dereceye gitmesinde ve Suriye’deki barışın gelmesi için, barış çözümü için iyi adımlar atmasını bekliyoruz. Özellikle Suriye konusunda hepimizin üzüldüğü oradaki Müslüman halkının katledilmesi, eziyet görmesi. Ruhani-Erdoğan-Putin görüşmesinde orada barışın getirilmesi, Suriye halkının kendi topraklarına vatanına dönmesini istiyoruz. Rus halkı da bu şekilde. Rus halkı da barışın gelmesini istiyor” ifadelerini kullandı.

Türklerden vize beklentisi

Rusya’nın Türklere uyguladığı vizenin kaldırılmasını beklediklerini söyleyen Ali Bulmuş, vizelerin kaldırılmasının önemli olduğunu, Rusların Türkleri sevdiğini ifade etti. Soçi’de yaşayan Rus vatandaşı Elmira Şahmelikan ise Suriye’de barışın gelmesini istediğini söyleyerek, “Umarım Suriye’ye bir an önce barış gelir. Putin ve Erdoğan’ın görüşmelerini bu anlamda anlamlı buluyorum. Ayrıca Putin ve Erdoğan’ın Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin gelişimine yönelik görüşmeleri bizi sevindiriyor” dedi.

Soçi’de yaşayan Turgut Altıntaş ise Suriye’ye barışın gelerek Suriyelilerin vatanlarına dönmesini istediklerini ifade ederek, “Olumlu gelişmeler olacak inşallah” diye konuştu. Vizelerin kalkma beklentisi içinde olduklarını söyleyen Altıntaş, “Vizelerin kaldırılmasını ve eski ilişkilerin düzeyine geri dönülmesini istiyoruz. İnşallah ilişkiler daha da gelişir” dedi.