0553 313 94 23

Rusya’da Türkler ve Ruslar, üçlü zirveyi bekliyor

Rusya’nın Soçi kentinde yarın yapılacak Suriye konulu üçlü zirve öncesi şehirde yaşayan Türkler ve Ruslar hem Suriye konusunda hem de Türkiye-Rusya ilişkileri konusunda beklentilerini anlattı.

13 Şubat 2019 Çarşamba 19:01
Rusya’da Türkler ve Ruslar, üçlü zirveyi bekliyor

Rusya’nın Soçi kentinde yarın yapılacak Suriye konulu üçlü zirve öncesi şehirde yaşayan Türkler ve Ruslar hem Suriye konusunda hem de Türkiye-Rusya ilişkileri konusunda beklentilerini anlattı.



Rusya’nın Soçi kentinde yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran lideri Hasan Ruhani arasında gerçekleşecek zirve öncesi kentte hareketlilik başladı. Genelde yaz aylarında dolu olan ve kış mevsimlerinde hayatın neredeyse durma noktasına geldiği kentte yaşayan Ruslar ve Türkler görüşlerini dile getirdi. Soçi’de esnaflık yapan ve Gaziantep’ten 25 yıl önce Soçi’ye gelerek burada yaşayan Ali Bulmuş, “Biz Rusya’da yaşayan Türkler olarak Putin ile Erdoğan’ın görüşmeleri bizim açımızdan da ilişkilerin daha iyi bir dereceye gitmesinde ve Suriye’deki barışın gelmesi için, barış çözümü için iyi adımlar atmasını bekliyoruz. Özellikle Suriye konusunda hepimizin üzüldüğü oradaki Müslüman halkının katledilmesi, eziyet görmesi. Ruhani-Erdoğan-Putin görüşmesinde orada barışın getirilmesi, Suriye halkının kendi topraklarına vatanına dönmesini istiyoruz. Rus halkı da bu şekilde. Rus halkı da barışın gelmesini istiyor” ifadelerini kullandı.



Türklerden vize beklentisi


Rusya’nın Türklere uyguladığı vizenin kaldırılmasını beklediklerini söyleyen Ali Bulmuş, vizelerin kaldırılmasının önemli olduğunu, Rusların Türkleri sevdiğini ifade etti. Soçi’de yaşayan Rus vatandaşı Elmira Şahmelikan ise Suriye’de barışın gelmesini istediğini söyleyerek, “Umarım Suriye’ye bir an önce barış gelir. Putin ve Erdoğan’ın görüşmelerini bu anlamda anlamlı buluyorum. Ayrıca Putin ve Erdoğan’ın Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin gelişimine yönelik görüşmeleri bizi sevindiriyor” dedi.



Soçi’de yaşayan Turgut Altıntaş ise Suriye’ye barışın gelerek Suriyelilerin vatanlarına dönmesini istediklerini ifade ederek, “Olumlu gelişmeler olacak inşallah” diye konuştu. Vizelerin kalkma beklentisi içinde olduklarını söyleyen Altıntaş, “Vizelerin kaldırılmasını ve eski ilişkilerin düzeyine geri dönülmesini istiyoruz. İnşallah ilişkiler daha da gelişir” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 19:01
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Bu ülkenin insanına ve bu devlete küsülmez"
    1. "Bu ülkenin insanına ve bu devlete..
    2. EYOF 2019
    3. Yemen ve BM 2019 insani yardım planını..
    4. “Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri”..
    5. Avusturya, Iraklı "kaçak" bülbülü..
    6. Soçi Zirvesi öncesi İdlib'e yoğun..
    7. GÜNCELLEME 2-İran'da intihar..
    8. Kaymakamdan dondurucu soğukta esnaf..
    9. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro..
    10. Demirören Medya Grubu'nda flaş..
    11. Suudi kadınların "büyük biraderi"..
    12. Paris'teki gösteride polisi döven..
    13. HSK açıkladı: Terfi sonuçları ilan..
    14. Şule Yüksel Şenler yoğun bakıma alındı
    15. Panathinaikos-Olympiakos maçı yarıda..
    16. Şişli’de silahlı saldırı: 1’i ağır 2..
    17. Trump'tan Venezuela açıklaması:..
    18. Batman'da PKK'lı teröristlere ait..
    19. Aranan teröristi mahalle bekçileri..
    20. "Afrika kıtası Afrikalılara aittir"
    "Bundan sonra konuşamayacaklar"
    "Bundan sonra konuşamayacaklar"
    ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit!
    ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit!
    Mete Yarar ABD'nin o hamlesini yorumladı
    Mete Yarar ABD'nin o hamlesini yorumladı
    FETÖ elebaşı Gülen'den Clinton'a mektup: Aldatılıyorsun
    FETÖ elebaşı Gülen'den Clinton'a mektup: Aldatılıyorsun
    CHP, Fatih’te DHKP-C’liye emanet
    CHP, Fatih’te DHKP-C’liye emanet

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    15 Şubat'a kadar bunu yapmayan yandı! 18 bin TL cezası var
    15 Şubat'a kadar bunu yapmayan yandı! 18 bin TL cezası var
    Fatin Dağıstanlı: Patlıcan ellerinde kaldı
    Fatin Dağıstanlı: Patlıcan ellerinde kaldı