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Rusya’da Türkiye yılı hazırlıkları

2019’un Rusya’da Türkiye yılı, Türkiye’de Rusya yılı ilan edilmesinin ardından St. Petersburg’da Türkiye-Rusya Kültür Platformu bir toplantı gerçekleştirdi.

28 Eylül 2018 Cuma 22:13
Rusya’da Türkiye yılı hazırlıkları

Boyut Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Özükan, tasarımcı Murat Öneş ve Besteci-Piyanist Anjelika Akbar'dan oluşan heyet, St. Petersburg'da Rus heyetiyle bir toplantı yaptı.

Toplantıda, Türkiye-Rusya Kültür Platformu Genel Sekreteri Dmitry Kuznetsov, Bülent Özükan ve Rus heyetince hazırlanacak "Tarihte Türk-Rus Haritaları" sergisinin St. Petersburg'da 6 ay süreyle sergilemekten büyük memnuniyet duyacağını belirtti.

İslam Bilim Tarihi araştırmacısı Prof. Dr Fuat Sezgin'in eserlerine bu kültür etkinliklerinde yer verilmesi kararlaştırılan toplantıda, Fuat Sezgin'in çalışmalarından hazırlanan bir serginin St. Petersburg'un yanı sıra Kazan ve diğer şehirlerde de yer verilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Etkinlikler çerçevesinde Rus asıllı Türk vatandaşı Piyanist besteci Anjelika Akbar'ın vereceği konser ile "Ayvazosvki'nin İstanbul'u" sergisinin organize edilmesinin önemine değinildi.

Heyet, kasımda İstanbul'da çalışmalarını sürdürecek.

 

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 22:13
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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