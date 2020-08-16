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Korona Virüs

Rusya'da toplu aşılama başlıyor! Tarih verildi

İlk koronavirüs aşısını bulduklarını söyleyen Rusya'da, N.F. Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi Direktörü Aleksandr Gintsburg, toplu aşılamanın yaklaşık bir ay içinde başlayacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 15:47:00 -
Rusya'da toplu aşılama başlıyor! Tarih verildi

Çin'den başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan, milyonlarca insanı enfekte eden, yüz binlerce insanın hayatına mal olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için ilk aşıyı bulduklarını söyleyen Rusya'da, N.F. Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi Direktörü Aleksandr Gintsburg, toplu aşılamanın gerekli miktarda aşının üretilmesinden sonra, yaklaşık bir ay içinde başlayacağını belirtti.

"Biraz gecikmeli yapılacak"

Sputnik'in haberine göre; daha önce 'Sputnik V' isimli koronavirüs aşısının kayıt sonrası araştırmalarının 7-10 gün içinde başlamasının planlandığını, bu çalışmalara on binlerce kişinin iştirak edeceğini söyleyen Aleksandr Gintsburg, aşının büyük bir kısmının kayıt sonrası araştırma çalışmalarında kullanılacak olması sebebiyle biraz gecikmeli yapılacağını bildirdi.

"Geri kalanı halk için kullanılacak"

Ardından ürünün geri kalanının halk için kullanılacağını ifade eden Gintsburg, 2-3 hafta, belki bir ay gecikme yaşanabileceğini kaydetti.

"4 ila 6 ay arası sürecek"

Gintsburg yeni tip koronavirüs aşısının kayıt sonrası araştırmalarının 4 ila 6 ay arasında devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Putin 11 Ağustos'ta duyurmuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos tarihinde Kovid-19'a karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini söylemişti. Rusya böylece, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu. Rusya'da Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısının gerekli tüm testlerden geçtiğini ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini iddia etmişti.

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