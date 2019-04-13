0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Rusya’da tarla faresi kar üstünde kayak yaptı

Rusya’nın Soçi kentinde bir kayak merkezinde snowboard yapan gençlerin yanına gelen bir tarla faresi bir gencin snowboard tahtasına binerek sörf yaptı.

13 Nisan 2019 Cumartesi 10:37
Rusya’da tarla faresi kar üstünde kayak yaptı

Rusya’nın Soçi kentinde bir kayak merkezinde snowboard yapan gençlerin yanına gelen bir tarla faresi bir gencin snowboard tahtasına binerek sörf yaptı.


Rusya’nın Soçi şehrinde bulunan Krasnaya Poliyana kayak merkezinde gençler aralarında kayak yaparken yakınlarında bir fare gördü. Kar üstünde gezinti yapan fareyi bekleyen gençler fareyi eğlenerek izlemeye başladı. Bir süre sonra fare gençlerin yanlarına yaklaştı. Gençlerin cep telefonu kamerasıyla çekim yaptığı sırada fare bir gencin snowboard tahtasının üstüne çıktı. Fırsatı kaçırmayan genç fare ile birlikte kar üstünde kaydı. Genç biraz ilerledikten sonra düşünce farede tahtanın üstünden ayrılarak kar üstünden uzaklara doğru yol aldı. Gençler ise ilk kez snowboard yapan fareyi görüntüledikten sonra sosyal medya hesaplarında paylaştı. Snowboard yapan fare Rusya’da yayınlandığı an milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 10:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çankaya asfaltta yeni döneme hazır
    1. Çankaya asfaltta yeni döneme hazır
    2. İlik bekleyen Sonat’tan sevindirici..
    3. Ege Yapı’dan kültür hizmeti
    4. Teknik Yapı, 'Ev’lenme yasasını..
    5. Başkan Erdoğan'dan Can Bartu'nun eşine..
    6. Bahçeli’den Ülkücü Şehitler Anıtı’na..
    7. Türk-Irak ortak yapımı film Samsun’da..
    8. Öğrenciler geri dönüşümü merkezinde..
    9. Rusya’da tarla faresi kar üstünde..
    10. Faize kanmadı özkaynaklarıyla üretip..
    11. Başkan Yılmaz, kapısını da gönlünü de..
    12. Samsun’da 17 ilçede 15 kadın muhtar var
    13. Kaymakam Polat’tan Başkan Köse’ye..
    14. ‘Değer’ odaklı projelerle büyüyecek
    15. Müslüman öğrenciye alçak saldırı!..
    16. Rektör Çakar’dan Şehitler Haftası anma..
    17. Kızılay’a bağışçı sayısı her geçen gün..
    18. Silahlı saldırıya uğrayan iş adamı..
    19. Adliye personeline “Koruyucu aile..
    20. İran’da uyuşturucu operasyonu
    21. Gönül kazanmanın lideri 29 yaşında
    22. Konya Ovası’nda görsel şölen
    23. Antalya'da NATOPA ortak semineri
    24. Düzce’de 80 bin 619 kişi hiç evlenmemiş
    25. Artık bayiye gitmeye gerek kalmayacak!..
    26. Kıdem tazminatı fonu işçi kesintisi..
    27. Rize’nin ’Kanki’si
    28. Büyükşehir Belediyesi, Başkentte..
    29. Kızıltepe’nin tek kadın bilardocusu..
    30. Kruvaziyer devleri rotalarını..
    Mansur Yavaş'tan ilk kıyım! 2 ismi görevden aldı
    Mansur Yavaş'tan ilk kıyım! 2 ismi görevden aldı
    Eşcinsellik projesi işte böyle yürütülüyor!
    Eşcinsellik projesi işte böyle yürütülüyor!
    16 bin oy çalarken suçüstü oldular!
    16 bin oy çalarken suçüstü oldular!
    Başkan Erdoğan’dan teşkilata sert uyarı
    Başkan Erdoğan’dan teşkilata sert uyarı
    Çamlıca Camii doldu taştı
    Çamlıca Camii doldu taştı

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    CHP'li yeni başkan CHP'li belediyenin borçlarını ifşa etti!
    CHP'li yeni başkan CHP'li belediyenin borçlarını ifşa etti!
    Bakan Çavuşoğlu, Fransız parlamenteri soru sorduğuna pişman etti
    Bakan Çavuşoğlu, Fransız parlamenteri soru sorduğuna pişman etti