0553 313 94 23

Rusya'da 60 milyon kişinin kredi kartı bilgileri çalındı

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın müşterilerine ait on milyonlarca kredi kartının bilgileri çalınarak satışa çıkarıldı.

03 Ekim 2019 Perşembe 11:26
Rusya'da 60 milyon kişinin kredi kartı bilgileri çalındı

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın müşterilerine ait 60 milyon kredi kartına ilişkin bilgiler çalınarak satışa çıkarıldı.

Rus Kommersant gazetesinde yer alan habere göre, Sberbank’a ait geçerli ve geçersiz toplam 60 milyon kredi kartına ilişkin bilgiler çalındı.

Söz konusu kredi kartlarına ilişkin bilgilerin, Rusya’da yasaklı olan bir internet forumunda satışa çıkarıldığı bilgisine yer verilen haberde, bilgileri satışa çıkaran şahısların 200 kredi kartına ilişkin bilgiyi potansiyel müşterilere “deneme” amacıyla sunduğu öne sürüldü.

Satışa sunulan bilgiler arasında detaylı şahsi bilgilerin yanı sıra, kredi kartına ait mali bilgiler de yer alıyor.

Halihazırda 18 milyon geçerli kredi kartına sahip Sberbank’tan yapılan açıklamada, söz konusu sızıntıya ilişkin kurum içerisinde soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Uzmanlar, sızıntının Rus bankacılık tarihinin en büyüğü olduğunu kaydederek, sonuçlarının tüm bankacılık sektörü için büyük olacağı görüşünde birleşiyor.

Avrupa’nın da en büyük bankaları arasında yer alan Sberbank, Bağımsız Devlet Topluluğu, Orta ve Doğu Avrupa'nın yanı sıra Türkiye, Çin ve Hindistan'da da faaliyet gösteriyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 11:26
  1. Sberbank
  2. Kommersant
  3. Bağımsız Devlet Topluluğu
  4. Orta ve Doğu Avrupa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadınlarda en sık görülen kanser türü meme kanseri
    1. Kadınlarda en sık görülen kanser türü..
    2. BİST’te pazar yapısı güncelleniyor! Üç..
    3. Dün Keriman Ece, bugün Simay..
    4. Sarıyer'de silahlı yaralama! 6 şüpheli..
    5. Fabrika gibi cezaevinde 8 ayda 5,2..
    6. Erdoğan'ın 'Acayip şeyler' demişti!..
    7. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme..
    8. Mercedes ve Toyota da kampanyaya dahil..
    9. Fenerbahçe'nin kupadaki rakibi belli..
    10. 5 no’lu F-35’te sıcak gelişme! Türk..
    11. Alman sermayesi Manisa’da büyüyecek
    12. Markalar Antalya’da buluşacak
    13. Cem Yılmaz bileti ile dolandırıcılık!..
    14. Aksaray'da feci kaza: 4 kişi yaralı
    15. Albaraka’dan yenilikçi projelere..
    16. Öğretmen atamaları! Ücretli öğretmen..
    17. Emin Grup’un yeni yatırım rotası Afrika
    18. İstanbul'da 5 bin 253 riskli bina..
    19. Hatay'da traktör devrildi: 1 ölü, 1..
    20. Rusya'da tarihi vurgun!
    21. İpsala'da 335 kilogram uyuşturucu ele..
    22. Esed'in İdlib bölgesindeki yeni..
    23. "7 milyar kişinin dünya ve ahiretini..
    24. Kuveyt’teki sanayi yatırımlarına..
    25. Çocuklar kahve içer mi? Çocuklar kahve..
    26. İŞKUR iş tecrübesine ilk adımın adresi..
    27. Uzman isimden kritik İstanbul depremi..
    28. Türkiye'nin ‘acısı’ 91 ülkeyi yaktı
    29. Yerli uydu İstanbul'u görüntüledi
    30. Erzincan'da askeri alana yıldırım..
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    'Bugün seçim olsa' anketi sonuçları açıklandı
    'Bugün seçim olsa' anketi sonuçları açıklandı
    Metrobüs krizinin sebebi oldu!
    Metrobüs krizinin sebebi oldu!
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2019
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Avukatlık hizmetlerindeki KDV oranı yüzde 8'e düşürüldü
    Avukatlık hizmetlerindeki KDV oranı yüzde 8'e düşürüldü