Rusya'da son 24 saatte 8 bin 835 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 835 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 528 bin 964'e ulaştı.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya'da son 24 saatte 8 bin 835 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 528 bin 964'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 119 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 6 bin 948'e ulaştığını açıkladı.