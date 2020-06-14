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Korona Virüs

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 835 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 835 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 11:19:00 -
Rusya'da son 24 saatte 8 bin 835 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 835 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 528 bin 964'e ulaştı.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya'da son 24 saatte 8 bin 835 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 528 bin 964'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 119 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 6 bin 948'e ulaştığını açıkladı.

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