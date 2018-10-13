Rusya'da şiddetli deprem!

İngiliz haber ajansı Reuters'ın aktardığına göre, Rusya'nın Pasifik Okyanusu kıyısında yer alan Kuril adalarında 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) depremin yerin 470 km derinlikte olduğunu belirtirken, şiddetli sarsıntıda herhangi bir can veya mal kaybı olmadığı açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde yine aynı bölgede 6.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

KAYNAK: HABER7