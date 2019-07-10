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Rusya’da sele kapılan hayvanlar nehirden toplanıyor

Rusya’da Haziran sonunda yaşanan sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, Tulun nehrinde arama kurtarma çalışmalarında sele kapılan hayvanlar da aranıyor.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:23
Rusya’da sele kapılan hayvanlar nehirden toplanıyor

Rusya’da Haziran sonunda yaşanan sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, Tulun nehrinde arama kurtarma çalışmalarında sele kapılan hayvanlar da aranıyor.


Rusya’nınİrkutsk bölgesinde, Haziran sonunda başlayan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde Tulun nehrinin taşmasıyla birlikte 23 kişi yaşamını yitirdi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı sele kapılan 8 kişinin daha arandığını fakat şuana kadar kayıplara ulaşılamadığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı’nın da sel bölgesine yardımlar ulaştırdığı felaketin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Tulun nehrinde bulunan köprünün altına sıkışan araç ve evlerin enkazları kaldırılmaya çalışılırken enkazların arasından da kayıplara ulaşılmaya çalışılıyor. Yaklaşık 9 bin kişinin evsiz kalmasından sonra geçici barınma merkezleri kuruldu. Halkın temiz su ihtiyacı karşılanırken bölgeye çok sayıda giyim ve gıda maddesi gönderildi.



Sele kapılan hayvanlar nehirden toplanıyor


Selde çok sayıda insanın zarar görmesinin yanı sıra hayvanlarda büyük zarar gördü. Birçok hayvan sel sularına kapılarak öldü. Bazı hayvanlar ise biriken enkazların arasında ve Tulun nehrinin ortasında kurtarılmayı bekliyor. Bu nedenle Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından hayvanları kurtarmak içinde birim kuruldu. Tulun nehri alanında deniz motorlarıyla çalışma başlatan ekipler nehir ortasında ve enkaz arasında kalmış çok sayıda kedi ve köpekleri kurtardı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, canlı bulunan hayvanları önce veterinerlere tedavi ettiriyor ardından sahiplerini arayarak hayvanlarını teslim ediyor.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:23
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