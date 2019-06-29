Rusya’da sel felaketi: 2 ölü

Rusya’nın dört bir yanında yaşanan sellerden dolayı birçok kişi evsiz kalırken şuana kadar 2 kişi yaşamını yitirdi.

Rusya’da etkili olan yağışlar ülkenin neredeyse tüm şehirlerinde sellere neden oldu. Rusya’nın Karadeniz’e kıyısı olan Soçi’de aşırı yağışlar nedeniyle birçok evi su bastı. Rusya’nın başkenti Moskova’da da etkili olan yağışlar nedeniyle bir havaalanı faaliyetlerini durdurdu. Moskova’da bulunan Sheremetyevo Uluslararası Havalimanı sular altında kaldı. Havaalanında uçuş faaliyetlerinde aksamalar yaşanırken gece saatlerinde havaalanını basan sel sularının tahliye edildiği ve havaalanının tekrar faaliyetlerine başladığı açıklandı.

Rusya’nın kuzeyinde bulunan Sibirya bölgesine bağlı İrkutsk’ta yaşanan sel felaketinde çok büyük kayıplar verildi. Şehrin en büyük nehri olan Tulun nehrinin taşması nedeniyle yaşanan sel felaketinde yaklaşık 900 ev sel suları tarafından tahrip edilirken kullanılamaz hale geldi. Bölgedeki bazı evleri ise nehir suları sürükleyerek götürdü.

2 kişi öldü 900 ev sel sularına karıştı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, İrkutsk şehri için OHAL ilan ederken yapılan açıklamada 9 bin 063 kişinin evsiz kaldığı, 3 bin 735 evi su bastığı, 900 evin kullanılamaz hale geldiği, şehrin yüksek noktalarına şuana kadar 13 bin kişilik konteynırlar inşa edilerek evsiz kalanların geçici sığınma noktalarına tahliye edildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada şuana kadar 2 kişinin yaşamını yitirdiği, kayıp arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.