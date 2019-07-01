Rusya'da sel 12 can aldı Rusya'nın İrkutsk bölgesinde yaşanan sel nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti

MOSKOVA (AA) - Rusya'da, geçen hafta başlayan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen seller nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti. Rusya Başbakan Yardımcısı Vitaly Mutko, Rossiya-24 televizyon kanalına, Rusya'nın İrkutsk bölgesinde yaşanan sellerle ilgili açıklamada bulundu. Geçen hafta başlayan şiddetli yağış sonucu oluşan seller dolayısıyla 12 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Mutko, 9 kişinin de kaybolduğunu bildirdi. İrkutsk bölgesindeki seller, 3 binden fazla evin hasar görmesine ve binlerce insanın güvenli bölgelere tahliye edilmesine neden oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce, İrkutsk bölgesindeki sellerle ilgili Bratsk şehrinde yaptığı acil toplantıda, sel mağdurlarına acil yardımda bulunulması talimatını vermişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.