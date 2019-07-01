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Rusya'da sel 12 can aldı

Rusya'nın İrkutsk bölgesinde yaşanan sel nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti

01 Temmuz 2019 Pazartesi 20:20
Rusya'da sel 12 can aldı

MOSKOVA (AA) - Rusya'da, geçen hafta başlayan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen seller nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Vitaly Mutko, Rossiya-24 televizyon kanalına, Rusya'nın İrkutsk bölgesinde yaşanan sellerle ilgili açıklamada bulundu.

Geçen hafta başlayan şiddetli yağış sonucu oluşan seller dolayısıyla 12 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Mutko, 9 kişinin de kaybolduğunu bildirdi.

İrkutsk bölgesindeki seller, 3 binden fazla evin hasar görmesine ve binlerce insanın güvenli bölgelere tahliye edilmesine neden oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce, İrkutsk bölgesindeki sellerle ilgili Bratsk şehrinde yaptığı acil toplantıda, sel mağdurlarına acil yardımda bulunulması talimatını vermişti.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 20:20
  1. İrkutsk bölgesi
  2. Rusya
  3. seller

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