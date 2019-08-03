0553 313 94 23

Rusya'da seçim protestosu

Moskova Şehir Meclisi seçimlerinde bağımsız adayların kaydının kabul edilmemesi nedeniyle yapılan eylemde yaklaşık 700 kişi gözaltına alındı

03 Ağustos 2019 Cumartesi 21:54
Rusya'da seçim protestosu

MOSKOVA (AA) - Rusya'da Moskova Şehir Meclisi seçimlerinde bağımsız adayların kaydının kabul edilmemesi nedeniyle düzenlenen izinsiz gösteride yaklaşık 700 kişi gözaltına alındı.

Puşkinskaya ve Trubnaya meydanlarında düzenlenen izinsiz gösterilere yaklaşık bin 500 kişi katıldı.

Moskova'da adil ve özgür seçimlerin yapılması talebinde bulunan göstericilere polisin şiddetli müdahalesinin ardından yaklaşık 700 kişi gözaltına alındı.

Rusya İçişleri Bakanlığından ise gösterilerde yaklaşık 600 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınanlar arasında Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy'ın kurduğu "Yolsuzlukla Mücadele Fonu"nun avukatı Lubov Sobol de bulunuyor.

Moskova Şehir Meclisi seçimlerinde bağımsız adayların kaydının kabul edilmemesi nedeniyle geçen hafta sonu düzenlenen izinsiz gösteriye katıldıkları gerekçesiyle 60'tan fazla kişi tutuklanmıştı.

Rus muhaliflerden Dmitriy Gudkov 30, İvan Jdanov 15, İlya Yaşin 10, Yuliya Galyamina 10, Aleksandr Solovyov da 8 gün hapis cezasına mahkum edilmişti.

Navalnıy da gösteri düzenleme kurallarını yeniden ihlal ettiği gerekçesiyle 30 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 21:54
  1. gözaltı
  2. Rusya
  3. seçim protestosu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güneş yanığını tedavi etmenin yöntemleri
    1. Güneş yanığını tedavi etmenin yöntemleri
    2. Yanarak can veren oğluna ve kardeşine..
    3. ABD’de alışveriş merkezine silahlı..
    4. Nehirde kaybolan çocuğun cansız..
    5. Trabzonsporlu Uğurcan Çakır dünya..
    6. Yunanistan'ın gizli hedefi Megali..
    7. Mustafa Elitaş: “Sanayicimize..
    8. Hakkari’de 2 PKK’lı teslim oldu
    9. Kayserispar Şamil Çinaz ile sözleşme..
    10. Bakan Kasapoğlu'ndan özel sporculara..
    11. Rusya'da seçim protestosu
    12. Otobüs yangınından etkilenen hasta..
    13. Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası
    14. Bakan Kasapoğlu’ndan özel sporculara..
    15. Kayserispor'da sezon hazırlıkları
    16. Moritanya Cumhurbaşkanı Gazvani'den..
    17. Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 1..
    18. Keçiören Belediyesinden toplu sünnet..
    19. Suudi Arabistan'da tutuklu İslam alimi..
    20. Katar Emiri Temim, Fransa..
    21. GÜNCELLEME - Seyir halindeki yolcu..
    22. Futbol: Hazırlık maçı
    23. ABD'de FETÖ'cü okul yöneticisi Tarım'a..
    24. ABD'de FETÖ'cü okul yöneticisi Tarım'a..
    25. ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı..
    26. Bakan Kurum: “Ulubey Kanyonu’ndaki..
    27. Katar, Uygur Türkü'nü Çin'e iade..
    28. ABD’de silahlı saldırı
    29. Medipol Başakşehir'de Olympiakos maçı..
    30. Roma hazırlık maçında Lille'i yendi
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim görevi bıraktı
    İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim görevi bıraktı
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu