Rusya’da protestolar devam ediyor! 100 kişi gözaltına alındı

Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı Kamu Düzeninin Korunması Bölümü Başkanı Yuri Valyaev, başkent Moskova ve St. Petersburg şehirlerinde düzenlenen koordineli olmayan hükümet karşıtı protestolarda yaklaşık 100 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Eylemcilerin izin almadan protesto gösterisinde bulunmaya çalıştığını belirten Valyaev, protestolarda, polis ile göstericiler arasında yoğun çatışmalar yaşandı.