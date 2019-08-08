Rusya'da füze testinde patlama meydana geldi! 2 ölü, 15 yaralı
Rusya Savunma Bakanlığı, füze motoru ünitesinin testi sırasında patlama meydana geldiğini ve en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını açıkladı.
08 Ağustos 2019 Perşembe 13:23
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