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Rusya'da füze testinde patlama meydana geldi! 2 ölü, 15 yaralı

Rusya Savunma Bakanlığı, füze motoru ünitesinin testi sırasında patlama meydana geldiğini ve en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:23
Rusya'da füze testinde patlama meydana geldi! 2 ölü, 15 yaralı

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:23
  1. Rusya Savunma Bakanlığı
  2. füze motoru
  3. patlama

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