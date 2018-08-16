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Rusya'da patlama oldu! Ölüler var

Rusya'nın Rostov bölgesinde bulunan bir maden ocağında patlama meydana geldi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 22:27
Rusya'da patlama oldu! Ölüler var

Rusya'nın Rostov bölgesindeki bir madende yaşanan mayın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Rostov bölgesinin Zverevo kentindeki "Obukhovskaya" madenindeki patlamayla yapılan ilk açıklamaya göre, kaza madende çalışmalar için kullanılan patlayıcıların infilak etmesiyle yaşandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın bölgesel idaresinden verilen bilgilerle göre, patlamada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Mayın patlaması sırasında maden içinde 6 kişi vardı. Biri olay yerinde öldü, 5'i ise yerel bir hastaneye kaldırıldı" ifadelerine yer verildi. Patlamanın nedeni araştırılıyor."

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 22:27
  1. Rusya Federasyonu
  2. Rostov
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