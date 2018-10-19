Rusya'da patlama! 2 ölü 3 yaralı

Rusya’nın Gatçina kentinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre St. Petersburg şehri yakınlarındaki Gatçina kentinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Bakanlık yaptığı açıklamada patlamanın teknik bir arızadan dolayı yaşandığını aktardı.

7.5 bin metrekare alanda etkisini gösteren patlamadan sonra bölgedeki 3 aracın da alev aldığı öğrenildi. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.