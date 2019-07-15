Rusya’da otobüs kazası: 5 ölü Rusya’da 39 yolcu taşıyan otobüsün yoldan çıkarak takla atması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Rusya’da 39 yolcu taşıyan otobüsün yoldan çıkarak takla atması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Rusya’ya bağlı Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti’nde Ufa-Inzer-Beloretsk yolu üzerinde hareket eden ve 39 yolcu taşıyan otobüs kontrolden çıktı. Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan kazada, otobüs yoldan çıkarak boş bir araziye yuvarlandı. Otobüsteki 39 yolcudan 5’i hayatını kaybetti. Otobüste bulunan 34 yolcudan bazıları ayakta tedavi edilirken bazıları hastanede tedavi edildi.

Yaşanan kaza ile ilgili bölge savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İlk ifadelere göre, kazanın şoförün uyuması sonucu bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği iddia edildi.

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