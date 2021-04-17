  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa Rusya’da o ismin kurduğu kurumlar ‘aşırılık yanlısı’ olarak suçlandı
Avrupa

Rusya’da o ismin kurduğu kurumlar ‘aşırılık yanlısı’ olarak suçlandı

Moskova Savcılığı, Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin kurduğu bazı kurum ve kuruluşların "aşırılık yanlısı" kurumlar olarak etiketlenmesini talep etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 05:20:00 -
Rusya’da o ismin kurduğu kurumlar ‘aşırılık yanlısı’ olarak suçlandı

Rus muhalif lider Alexei Navalny, Rusya'da zehirlenmesinin ardından tedavisi için Almanya'ya gönderilmiş, tedavisinin tamamlanmasının arından ise Moskova'ya dönüşü sırasında Rusya'da havaalanında tutuklanmıştı. Mahkeme kararı ile Rusya'nın Vladimir bölgesinde yer alan bir cezaevine gönderilen Navalny sosyal medya hesabı üzerinden avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, açlık grevine başladığını duyurmuştu. Son açıklamaların ardından muhalif lider Navalny bu kez Moskova Savcılığı tarafından köşeye sıkıştırıldı.

Moskova Savcılığı, şehir mahkemesine başvurarak başta "Yolsuzlukla Mücadele Vakfı" ve bölge ofisleri olmak üzere Navalny'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu bazı kurum ve kuruluşların "aşırılık yanlısı" olarak etiketlenmesini talep etti. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "Bu organizasyonlar, liberal sloganlar kisvesi altında, sosyal ve sosyo-politik durumun istikrarsızlaştırılması adına gerekli koşulları sağlamaya çalışıyor. Kurumların asıl amacı renkli devrimler senaryosu ile anayasal düzenin temellerini değiştirmek amacıyla koşullar meydana getirmektir. Bu yapılar aynı zamanda Rusya Federasyonu topraklarındaki yabancı ve uluslararası kuruluşların faaliyetlerini yürütmekte olup, bu faaliyetlerin yasaklı olarak tanınmasına karar verilmiştir" ifadeleri kaydedildi.

Moskova Şehir Mahkemesi'nin vereceği karar doğrultusunda, Navalny'nin kurumları Rusya'da ya yasaklı olacak veya faaliyetlerine devam edecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden uzaklaştırıldılar
Gündem

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden uzaklaştırıldılar

İçişleri Bakanlığı, Malatya Yeşilyurt Belediyesinde hizmet pasaportu konusunda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşma k..
Türkiye Ukraynalı motor firmasını satın alabilir
Teknoloji

Türkiye Ukraynalı motor firmasını satın alabilir

Çin'in uzun yıllardır satın almak isteyip ABD'nin baskısı nedeniyle alamadığı Ukraynalı motor üreticisi Motor Sich'in yüzde 50 hissesi Türki..
Yunanistan'dan flaş Türkiye açıklaması
Gündem

Yunanistan'dan flaş Türkiye açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile ekonomi alanında olumlu bir gündemin, "ilişkilerin iyileşmesi ve gerginliğin azalmasına katkı sa..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay