Rusya'da nefes almak için kafasını deldi

Bir başka polis kaynağı da ilk verilere göre, adamın başına bıçağı sapladıktan sonra polisi aradığını söyledi. Kaynak "Adamın bilinci bıçağa rağmen tamamen yerindeydi. Şimdi yoğun bakımda" dedi. Kaynak, adamın akıl hastanesinde kaydı bulunduğunu belirtti.

Rusya'da inanılması güç bir olay yaşandı. Başından bıçakla yaralanan bir adam hakkında ihbar alan polis, hastaneye gittiğinde şoke oldu. Burun tıkanıklığı yüzünden nefes alamayan adam, "Burnumdan nefes alamıyordum. Nefes alabilmek için başımı deldim" dedi.