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Rusya’da mühimmat fabrikasında büyük patlama: 19 yaralı

Rusya’da bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 19 kişi yaralandı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 14:03
Rusya’da mühimmat fabrikasında büyük patlama: 19 yaralı

Rusya’da bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 19 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri olaya müdahale ederken büyük panik yaşandı.


Rusya’nın batı kesiminde bulunan Nijniy Novgorod Oblastı’ndaki Dzerjinsk şehrinde 1950 yılında inşa edilen ve 2011 yılında özel bir şirket tarafından çalıştırılmaya başlanan mühimmat fabrikasında büyük bir patlama meydana geldi. Çevrede büyük paniğe neden olan patlamada 19 kişinin yaralandığı öğrenildi. Ambulans ekiplerince yaşanan patlamalar sonrasında yangına müdahale edilirken bölge idarecilerin acil toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi.


Yaşanan patlama sonrası çevrede yaşayanlar tarafından cep telefonu kameralarıyla patlama anları kaydedilirken çıkan yoğun duman nedeniyle gökyüzü siyaha büründü.


Rus basını fabrikadaki patlamalar sonucunda dumanla birlikte havaya nüfuz eden kimyasalların çevre felaketine yol açabileceği aktarıldı.


Patlamayla ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 14:03
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