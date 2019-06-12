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Rusya'da muhalif gazeteciye destek yürüyüşü yapanlar gözaltına alındı

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:15
Rusya'da muhalif gazeteciye destek yürüyüşü yapanlar gözaltına alındı

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın başkenti Moskova'da gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan muhalif gazeteci İvan Golunov'a destek için yapılan izinsiz gösteride polis, aralarında gazetecilerin de bulunduğu onlarca kişiyi gözaltına aldı.

Gazeteci Golunov'a destek vermek amacıyla Çistiye Prudi metro istasyonundan İçişleri Bakanlığı binasına yürümek isteyen göstericilere polis müdahale etti.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy başta olmak üzere Reuters, Der Spiegel ve muhalif yayın organlarına mensup birçok gazetecinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı İçişleri Bakanlığı binası yakınlarında Golunov destekçileri gösterilerine devam ediyor.

Yerel basın göstericilere müdahale esnasında polisin 200'den fazla kişiyi gözaltına aldığını ileri sürdü.

Muhalif yayınları ile bilinen Meduza haber portalında çalışan gazeteci İvan Golunov geçen hafta evine yapılan operasyonda uyuşturucu bulundurma ve satma suçlamalarından gözaltına alınmıştı.

Golunov, uyuşturucu sattığı ispatlanamayınca serbest bırakılmıştı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 15:15
  1. izinsiz gösteri
  2. Moskova

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