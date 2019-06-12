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Rusya’da muhalif gazeteciye destek yürüyüşü

İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova’da yapılan gösterilerde 200’den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu

12 Haziran 2019 Çarşamba 20:06
Rusya’da muhalif gazeteciye destek yürüyüşü

MOSKOVA (AA) - Rusya'da, gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan muhalif gazeteci İvan Golunov’a destek için Moskova’da yapılan izinsiz gösteride 200’den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Moskova’da yapılan izinsiz protesto gösterisine yaklaşık bin 200 kişinin katıldığı belirtildi. Yasaların ihlali nedeniyle 200’den fazla kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, gözaltına alınanların polis birimlerine götürüldüğü aktarıldı.

Moskova'da gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan muhalif gazeteci Golunov'a destek için gün içinde yapılan izinsiz gösteride, polisin Rus muhalif Aleksey Navalnıy ile birlikte Reuters, Der Spiegel ve muhalif yayın organlarına mensup birçok gazeteciyi de gözaltına aldığı ifade edilmişti.

Muhalif yayınları ile bilinen Meduza haber portalında çalışan gazeteci İvan Golunov, geçen hafta evine yapılan operasyonda uyuşturucu bulundurma ve satma suçlamalarından gözaltına alınmıştı. Golunov, uyuşturucu sattığı ispatlanamayınca serbest bırakılmıştı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 20:06
  1. Gösteri
  2. gözaltı
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