Rusya'da "Merkez-2019" tatbikatı

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın güneyinde "Merkez-2019" askeri tatbikatı başladı. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Merkez-2019" tatbikatının başladığı bildirildi. Ana temanın uluslararası terörle mücadele ve Orta Asya'da güvenliğin sağlanması olduğu kaydedilen tatbikata, 8 ülkeden askeri birliklerin katıldığı belirtildi. Orenburg, Astrahan, Çelyabinsk, Altay, Kemerovo bölgelerinde yapılan tatbikatta, 128 bin asker, 20 binden fazla savaş teçhizatı, yaklaşık 600 uçak, helikopter ve insansız hava aracı, 200'ü aşkın tank ve 15'e yakın savaş gemisi yer alıyor.

Merkez-2019 tatbikatı 21 Eylül'de sona erecek.

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