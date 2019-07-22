0553 313 94 23

Rusya’da menfez çöktü, yük treni raydan çıktı

Rusya’da kömür taşıyan yük treni bir menfezin aşırı yağışlardan dolayı çökmesiyle raydan çıktı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:16
Rusya’da menfez çöktü, yük treni raydan çıktı

Rusya’da kömür taşıyan yük treni bir menfezin aşırı yağışlardan dolayı çökmesiyle raydan çıktı.


Rusya’ya bağlı Komi Cumhuriyeti’nin Sıktıvkar şehrinde aşırı yağışlar nedeniyle menfezin çökmesi sonucu bir yük treni raydan çıktı. Kömür taşıyan tren hareket halindeyken, menfeze ulaşan lokomotifin geçtiği sırada menfezde çökme olduğu, ardından gelen vagonların bazılarının bu çökmeyle birlikte menfeze yuvarlandığı, diğerlerinin ise raylardan çıktığı açıklandı. Rusya Ulaştırma Bakanlığına bağlı Kuzey Batı Araştırma Departmanı tarafından yapılan açıklamada, tren kazasında kimsenin ölmediği, makinistlerin kazadan yaralanmadan kurtulduğu belirtildi.


Lokomotife bağlı 23 vagonun da raydan çıktığı açıklanırken, bazı vagonların menfeze uçtuğu, bölgenin tren ulaşımına kapatıldığı öğrenildi. Raydan çıkan vagonların çekilmesi için çalışmaların başlatıldığı, tüm vagonlar çekildikten sonra tren yolunda onarım çalışmalarının başlatılacağı açıklandı. Yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, gün içerisindeki 4 yolcu treni seferinin iptal edildiği, biletli 450 yolcunun otobüslerle gidecekleri yerlere taşınmaya başlandığı aktarıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'daki cinayet
    1. İstanbul'daki cinayet
    2. Başkan Hürriyet, Üçyol esnafıyla..
    3. Tırnak mantarını kökünden yok eden..
    4. İstanbul'da insan kaçakçılığı yapan..
    5. Silahla oynarken kazara arkadaşını..
    6. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön..
    7. Düzce’de selde kaybolan bir kişinin..
    8. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2...
    9. Ankara'da civadan etkilenen 11 kişi..
    10. Güney Asya’daki sel felaketinde ölü..
    11. STAR Rafineri'den Aliağa Devlet..
    12. Genel Yayın Yönetmeni itiraf etti!..
    13. Adana Demirspor’da çalışmalar sürüyor
    14. Kuveyt Türk, Kısa Vadeli Alacak..
    15. Düzce'de bir çocuğun cansız bedenine..
    16. Denize açılan 46 düzensiz göçmen..
    17. Rusya’da menfez çöktü, yük treni..
    18. Nissibi Köprüsü’ne ulaşım tek şeritten..
    19. Tarsus’ta ’migren’ söyleşisi
    20. Gaziantep'te otomobil devrildi: 1 ölü,..
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!