Rusya'da kritik Suriye zirvesi başladı! Çavuşoğlu, Fidan ve Akar katılıyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Milli Savunma Bakanı Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın Rus mevkidaşlarıyla Suriye'deki son durumu ele alacakları toplantı Moskova'da başladı29 Aralık 2018 Cumartesi 13:39
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar'ın Rus mevkidaşlarıyla Suriye'deki gelişmeleri ele alacakları toplantı Moskova'da başladı.
Hakan Fidan da toplantıda
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış İlişkiler Başdanışmanı İbrahim Kalın bugün resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya Federasyonu'nun başkenti Moskova'ya gitti.
Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında, sosyo-ekonomik başlıkların yanı sıra "Suriye'deki durum" ve uluslararası meseleleri görüşmek üzere Konseyin toplandığını açıklamıştı.
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