Rusya'da kritik Suriye zirvesi başladı! Çavuşoğlu, Fidan ve Akar katılıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar'ın Rus mevkidaşlarıyla Suriye'deki gelişmeleri ele alacakları toplantı Moskova'da başladı.

Hakan Fidan da toplantıda

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış İlişkiler Başdanışmanı İbrahim Kalın bugün resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya Federasyonu'nun başkenti Moskova'ya gitti.

Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında, sosyo-ekonomik başlıkların yanı sıra "Suriye'deki durum" ve uluslararası meseleleri görüşmek üzere Konseyin toplandığını açıklamıştı.