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Rusya’da köpeği raylara bağladılar

Rusya’da kimliği belirsiz kişiler bir köpeği tren raylarına bağladı.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:00
Rusya’da köpeği raylara bağladılar

Rusya’da kimliği belirsiz kişiler bir köpeği tren raylarına bağladı. Trenin makinisti köpeği görünce hareket halindeki yüksek hızlı treni durdurmayı başardı.


Rusya’nın St. Petersburg şehrinde hem insanlık adına utanç verici hem de gururlandıracak bir olay yaşandı. Petersburg’un Gatchina bölgesinde ilerleyen bir trenin makinisti çok uzak mesafede rayların üstünde bir köpek gördü. Siren ve kornaya basan makinist köpeğin korktuğunu ancak kaçamadığını fark etti. Bunun üzerine makinist trenin frenine basarak treni durdurmaya çalıştı. Treni köpeğe metrelerce mesafede durduran makinist hayvanı ezilmekten son anda kurtardı.



Makinist ödüllendirilecek


Hızla giden treni durdurarak köpeğin yaşamasını sağlayan makinist, olay Rusya’da duyulduktan sonra büyük takdir topladı. Köpeğin yaşamasına sevinen Ruslar ve hayvanseverler köpeğin sahiplenilmesi için kampanya başlattı. Bir gün içinde köpek bir aile tarafından sahiplenildi. Rus Demiryolları kurumu ise tüm riskleri göze alarak treni durdurmayı başaran makinisti ödüllendireceklerini açıkladı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:00
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