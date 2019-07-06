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Rusya’da katamaran alabora oldu

Rusya’nın Karadeniz kıyılarında gezi turu katamaranına 12 kişi yerine 43 kişi binince katamaran ters döndü.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:05
Rusya’da katamaran alabora oldu

Rusya’nın Karadeniz kıyılarında gezi turu katamaranına 12 kişi yerine 43 kişi binince katamaran ters döndü. İhmal sonucu ters dönen katamaranda bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.


Rusya’ya bağlı Krasnodar Bölgesi’nde bulunan tatil şehirlerinden Tuapse’de tüm gün boyunca Karadeniz kıyılarında turlar düzenleyen katamaran yine akşam saatlerinde gezi düzenlemek için yolcuları almaya başladı. Denetimsiz olan küçük gezi katamaranına çalışanlar 12 kişi yerine 43 kişiyi aldı. Toplamda 12 kişinin binebileceği tekneye haddinden fazla turist alınınca katamaran ilerlemekte zorlandı. Plajdan 100 metre ilerleyebilen katamaran Karadeniz’de ters döndü. Büyük panik yaşanan olayda tatilciler kendilerini kurtarmaya çalışsa da bazıları başarılı olamadı.


2 ölü 4 kayıp


İhmaller sonucu yaşanan kazada katamaranda bulunan birçok kişi kendi imkanlarıyla sahile çıkabildi. Arama kurtarma ekiplerinin başlattığı çalışma ile 2 kişinin cesedine ulaşılabilirken 18 kişi yine ekiplerce kurtarıldı. Kazada denizin ortasında kalan 4 kişiye ulaşılamadı. Gece boyunca süren arama çalışmalarında kayıplara ulaşılamadığı ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı olayla ilgili 60 yaşındaki katamaranın kaptanının gözaltına alındıktan sonra tutuklandığını açıklarken soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:05
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