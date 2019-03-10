Rusya'da "internete özgürlük" eylemi
Moskova'da gerçekleştirilen internet kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin gösteride 28 kişi gözaltına alındı10 Mart 2019 Pazar 20:56
MOSKOVA (AA) - Rusya'nın başkenti Moskova'da, internet kısıtlamaları protesto edildi.
Moskova'daki Saharov Caddesi'nde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetiminin internetteki yayınlara kısıtlama getirdiği gerekçesiyle, "internete özgürlük" adı altında eylem gerçekleştirildi.
Polis, protesto öncesi üzerinde slogan yazan bazı afiş ve balonlara el koyarken, toplam 28 kişiyi gözaltına aldı.
Rusya İçişleri Bakanlığı, mitinge 6 bin 500 kişinin katıldığını duyururken, muhalif kaynaklar ise mitinge yaklaşık 15 bin 300 kişinin katıldığı iddiasında bulundu.
YORUM YAZ