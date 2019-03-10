Rusya'da "internete özgürlük" eylemi Moskova'da gerçekleştirilen internet kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin gösteride 28 kişi gözaltına alındı

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın başkenti Moskova'da, internet kısıtlamaları protesto edildi. Moskova'daki Saharov Caddesi'nde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetiminin internetteki yayınlara kısıtlama getirdiği gerekçesiyle, "internete özgürlük" adı altında eylem gerçekleştirildi. Polis, protesto öncesi üzerinde slogan yazan bazı afiş ve balonlara el koyarken, toplam 28 kişiyi gözaltına aldı. Rusya İçişleri Bakanlığı, mitinge 6 bin 500 kişinin katıldığını duyururken, muhalif kaynaklar ise mitinge yaklaşık 15 bin 300 kişinin katıldığı iddiasında bulundu.

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