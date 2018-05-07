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Rusya'da hükümet istifa etti!

Mart ayındaki seçimlerle dördüncü kez devlet başkanlığı görevine seçilen Vladimir Putin'in yemin ederek yeni devlet başkanlığı dönemine başlamasının ardından hükümet istifa etti.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:27
Rusya'da hükümet istifa etti!

Başbakan Dimitriy Medvedev liderliğindeki federal kabine üyeleri ve milletvekilleri, Putin’in yeni döneminin resmen başlamasının ardından Rusya Anayasası gereği istifasını sundu.

Anayasaya göre, Putin’in, en geç iki hafta içerisinde Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’ya yeni başbakan ve kabine üyeleri listesini sunması gerekirken, söz konusu teklifin de Duma tarafından en geç bir hafta içerisinde değerlendirilmesi gerekiyor.

MEDVEDEV'İN TEKRAR GÖREVE GETİRİLMESİ YÜKSEK İHTİMAL

Putin, Rusya’nın yeni başbakanı ve kabine üyelerine yönelik tercihiyle ilgili daha önce bir açıklama yapmazken, Kremlin’e yakın kaynaklar, Putin’e “sadakatini” ispatlayan Medvedev’in tekrar aynı göreve getirilmesini yüksek bir ihtimal olarak görüyor.

 Dışişleri Bakanlığı görevini 14 yıldır sürdüren Sergey Lavrov’un bu yıl görevinden ayrılacağına yönelik iddialara rağmen, Rus medyasına son dönemde yansıyan haberlerde, Lavrov’un görevine yeni dönemde de devam edeceği belirtiliyor.

 Putin’in yeni döneminde, Kremlin içerisindeki ekonomi yönetiminin başına daha önce maliye bakanlığı görevini yürüten, liberal görüşleri ve Batı'yla iyi ilişkileri savunmasıyla bilinen Aleksey Kudrin’i getirmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:27
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