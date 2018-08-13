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Rusya'da helikopter kazası! Pilot sağ kurtuldu

Rusya'nın Tümen bölgesinde düşen Mİ-2 model bir helikopterin pilotu kazadan sağ olarak kurtuldu.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 13:20
Rusya'da helikopter kazası! Pilot sağ kurtuldu

 

Rusya'nın Ural Özerk Cumhuriyeti'ne bağlı Tümen bölgesinde Mİ-2 model helikopterle seyir halindeki bir pilot kontrolünü kaybetti. Bir süre sonra irtifa kaybeden helikopter boş bir araziye düştü. Olay yerine ulaşan acil durum ekipleri pilotu hafif yaralı halde buldu ve hastaneye götürdü. Araziye düşen helikopterin yan yattığı görüldü. Helikopterin hava kontrol helikopteri olduğu, hava keşfi için bölgeye havalandığı öğrenildi. Helikopter pilotunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 13:20
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