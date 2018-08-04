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Rusya'da helikopter düştü! 18 ölüü

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde petrol işçilerini taşıyan Mi-8 tipi helikopter düştü. Kaza sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 08:42
Rusya'da helikopter düştü! 18 ölüü

Rusya'da işçileri taşıyan helikopter düştü. Kaza sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.

TASS Ajansı'nın emniyet yetkililerine dayandırdığı habere göre, Krasnoyarsk bölgesinde, Utair havacılık şirketine ait helikopter havalandıktın kısa süre sonra sert iniş yaptı. Yere çarpmanın etkisiyle alev alan helikopterdeki 18 kişi kurtarılamadı. Ölenlerden 3 kişinin mürettebat olduğu bildirildi.

PİLOT HATASI İHTİMALİ

Rus yetkililer, Krasnoyarsk bölgesindeki İgarka havaalanından kalkan helikopterin pilot hatası veya teknik sorundan dolayı düşmüş olabileceğini belirtiyor. Kazanın, havaalanından kalkan başka bir helikopterin taşıdığı yükle çarpışması sonucunda meydana gelmiş olabileceği ihtimali de araştırılıyor.

Kurtarma ekipleri, helikopterin her iki kara kutusunun da bulunduğu açıkladı. 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 08:42
  1. TASS Ajansı
  2. Krasnoyarsk
  3. Utair
  4. İgarka

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