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Rusya'da helikopter düştü: 18 kişi öldü

Rusya Krasnoyarsk bölgesinde bir helikopter düştü. Kazada 3 mürettebat ile 15 yolcu hayatını kaybetti.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 08:57
Rusya'da helikopter düştü: 18 kişi öldü

Rusya Krasnoyarsk'ta Utair havacılık şirketine ait helikopter havalandıktan kısa süre sonra sert iniş yaptı. Yere çarpmanın etkisiyle alev alan helikopterdeki 18 kişi kurtarılamadı.

Rus yetkililer, Krasnoyarsk bölgesindeki İgarka havaalanından kalkan helikopterin pilot hatası veya teknik sorundan dolayı düşmüş olabileceğini belirtiyor. Kazanın, havaalanından kalkan başka bir helikopterin taşıdığı yükle çarpışması sonucunda meydana gelmiş olabileceği ihtimali de araştırılıyor.

Kurtarma ekipleri, helikopterin her iki kara kutusunun da bulunduğu açıkladı.

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 08:57
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