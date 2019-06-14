Rusya’da hayvan barınağında yangın çıktı

Rusya’da bir hayvan barınağında çıkan yangında alevlerin arasında kalan 300 kedi ile 7 köpek büyük uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Rusya’nın St. Petersburg şehrinde hayvanseverler tarafından kurulan atıl bir binadan çevirme hayvan barınağında sabah saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangını fark edenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekiplerinin ulaşmasıyla dehşet anları yaşanmaya başladı. İtfaiye ekipleri büyük kapıların kilitli olduğunu görünce kilitler kırıldı. İçeride biriken dumanın çıkması için bir itfaiye ekibi çatıya çıkarak çatıda delikler açtı. Kıpıları kırıp içeriye giren itfaiye ekipleri çok sayıda hayvanın can çekiştiğini gördü. Bunun üzerine barınağın bulunduğu noktaya veteriner hekimler de sevk edildi.

Yangın ile ilgili sabotaj iddiası

İtfaiye ekipleri yangının ortasında kalan hayvanları kurtarmak için büyük çaba sarf etti. Barınaktan tam 300 kedi ile 7 köpek dışarıya çıkarıldı. Hayvanların tümü dışarıya çıkarıldıktan sonra kafeslere konuldu. Hayvanların tümünün sağlık durumlarının iyi olduğu görülürken, 300 kedi ve 7 köpek başka bir barınağa sevk edildi. Yangının kontrol altına alınmasından sonra Rus medyasında çıkan haberlerde, çevre sakinlerinin barınağa sabotaj yaptığı iddialarına yer verildi. Haberlerde, barınaktan rahatsız olan bazı çevre sakinlerinin yangın çıkarmış olabileceği iddia edildi. Barınakta hiçbir görevlinin o saatte bulunmaması da büyük eleştiriye sebep oldu. Petersburg itfaiyesi ve savcılığının, yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma yaptığı açıklandı.