Rusya'da günler sonra bir ilk

Rusya’da koronavirüs yayılımı nedeniyle oluşturduğu kriz merkezinin açıklamasına göre ülkede son bir günde 35 bin 660 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Bu sayı, önceki güne göre yüzde 5.36 daha düşük. Daha öncesindeyse günlük vaka sayısı beş gün üst üste artmıştı.

Yeni vakalar ile beraber ülkede pandeminin başlangıcından beri kayda geçirilen toplam vaka sayısı 8 milyon 241 bin 643’e çıktı.

Rusya’da Kovid-19’a yol açan SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu komplikasyonlar yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısıysa bin 72 olarak açıklandı. Söz konusu sayı da önceki gün görülen vefat sayısına göre biraz daha düşük. Ülkede pandeminin başından beri görülen toplam can kaybıysa 230 bin 600’e yükselmiş durumda.

Rusya’da günlük vaka ve vefat sayılarının çok artması nedeniyle Devlet Başkanı Vladimir Putin, 30 Ekim-7 Kasım tarihlerinde market ve eczane gibi yerler dışında iş yerlerinin kapalı olmasını içeren bir önlem planına onay verdi.

Ancak başkent Moskova dahil pek çok bölgede söz konusu karar, 28 Ekim’den itibaren uygulanmaya başlayacak. Vaka sayılarında artış gözlenmeyen bazı bölgelerse virüsün yayılmasının engellenmesi adına bu tip bir tedbir almayacak.

Rusya’nın koronavirüse karşı geliştirdiği üç onaylanmış aşısı bulunuyor. Fakat ülkede aşı olma seviyesinin beklentinin altında kalması salgının önüne geçilmesini güçleştiriyor.