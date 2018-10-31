Rusya'daki 'patlama' terör saldırısı çıktı
Rusya'nın kuzeyinde bulunan Arhangelsk kentinde 17 yaşında bir kişinin Rus istihbaratı Federal Güvenlik Servisi (FSB) binası girişinde bombalı terör saldırısında bulunduğu bildirildi.31 Ekim 2018 Çarşamba 14:23
Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Arhangelsk şehrinde bulunan FSB yönetim binasının girişinde yerel saat ile 08.52’de patlama meydana geldi.
"Elinde patladı"
Açıklamada, "İlk bilgilere göre, binaya giren bir kişi çantasından çıkardığı bilinmeyen bir cismin bir süre sonra elinde patlaması sonucu öldü." bilgisi verildi.
"Terör saldırısı" olarak nitelendirildi
Komite, patlama esnasında 3 FSB çalışanının yaralandığı bilgisini de paylaştı. Rusya Soruşturma Komitesi yaptığı açıklamada, olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.
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