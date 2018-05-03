Rusya'da flaş İsrail açıklaması: Büyük darbe vurur

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Soçi'de Ürdün Dışişleri Bakanı Eyman Es-Safadi ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lavrov, UAEA'nın, İran'ın nükleer programıyla ilgili durumu çözmek için varılan "kapsamlı ortak eylem planının" uygulayıcısı olduğunu anımsatarak "Eğer İsrail veya başkasının elinde, İran'ın nükleer silah geliştirmeye yönelik programını devam ettirdiğine dair kanıtlar varsa bu belgelerin derhal UAEA'ya iletilmesi gerekir." dedi.

İsrail tarafından sunulan belgelerin İran'ın geçmişte yürüttüğü programlara ait olabileceğini savunan Lavrov, "ABD'nin İran'la varılan nükleer anlaşmadan çekilmesi, nükleer silahların yayılmasını önlemek için kurulan sisteme büyük bir darbe vurur." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) mevcut yapısına yönelik eleştirilerini de dile getiren Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BMGK'nin mevcut yapısının, küresel güç dengelerini artık doğru bir şekilde yansıttığını düşünmüyoruz. Afrika, Asya ve Latin Amerika'daki gelişen ülkelerin de bu yapıda temsil edilmeleri gerektiği fikrindeyiz. Hindistan ve Brezilya, BMGK'ye üye olabilecek en kuvvetli adaylar."

NETANYAHU'NUN İRAN İDDİALARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının, İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığını iddia etmişti.

UAEA tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "İran'da 2009 yılından sonra nükleer patlayıcı bir aygıtın geliştirilmesine yönelik faaliyetlerine dair güvenilir bir gösterge bulunmadığı" bildirilmişti.