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Oruç Rusya'da enflasyon 20 yılın zirvesinde
Oruç

Rusya'da enflasyon 20 yılın zirvesinde

Rusya'da Batı'nın uyguladığı yaptırımlar nedenyle yüzde 17,5'e kadar yükselen enflasyon, 2002'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 10:47:00 -
Rusya'da enflasyon 20 yılın zirvesinde

Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler piyasalarda ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Rusya Federal İstatistik Kurumu'nun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle ülkedeki ürünlerin fiyatlarında 2-8 Nisan'ı kapsayan haftada önemli artış gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, haftalık enflasyon yüzde 0,7 seviyesinde gerçekleşirken, yıllık enflasyon da 0,7 puan artarak Şubat 2002’den bu yana ilk defa yüzde 17,5'e çıktı.

Uzmanlar, yaptırımlar nedeniyle ülkedeki enflasyon oranının yıl sonu itibarıyla yüzde 20'ye çıkacağını öngörüyor.

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