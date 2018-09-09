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Rusya'da emeklilik yaşı yükseltildi! Binlerce insan sokağa döküldü

Rusya'da binlerce insan, emeklilik yaşlarını yükselten yasa tasarısını protesto etti. Gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

09 Eylül 2018 Pazar 19:28
Rusya'da emeklilik yaşı yükseltildi! Binlerce insan sokağa döküldü

Rusya'nın birçok şehrinde binlerce vatandaş, emeklilik yaşını yükselten yasa tasarısına yönelik protesto gösterisi düzenledi.

Rus muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy'nın çağrısıyla çoğunluğu lise çağındaki gençlerden oluşan binlerce kişi, emeklilik yaşını yükselten yasa tasarısını protesto etti.

Bir süre önce 30 günlük hapis cezasına mahkum edilen Navalnıy'nın sosyal medya üzerinden çağrısı üzerine başta Moskova ve St. Petersburg'ta olmak üzere birçok kentte binlerce gösterici toplandı. Göstericiler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve hükümet aleyhine sloganlar attı. Gösteride çok sayıda kişinin polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Gelecek yıldan itibaren emeklilik yaşının kademeli şekilde erkekler için 60'tan 65'e, kadınlar için 55'ten 63'e yükseltilmesini öngören tasarı, 19 Temmuz'da Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da kabul edilmişti.

Putin, bir süre önce yaptığı açıklamada, emeklilik yaşlarının yükseltilmesine yönelik kararın yıllardır ertelendiğini belirterek, söz konusu gecikme nedeniyle ülkede enflasyonun ve yoksulluğun arttığını savunmuştu.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 19:28
  1. Rusya
  2. Vladimir Putin

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