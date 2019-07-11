Rusya’da elektrik santralinde yangın Rusya’nın batısında bir elektrik santralinde yangın çıktı.

Rusya’nın batısında bir elektrik santralinde yangın çıktı.

Rusya’nın batısındaki Mityiscsi kentinde bir elektrik santralinde yangın çıktı. Elektrik santralinden alevler yükselirken, gökyüzünü duman kapladı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada yangının, santraldeki bir benzin bidonunun alev alması nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

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