0553 313 94 23

Rusya’da elektrik direğine çarpan otobüs ortadan ikiye ayrıldı

Rusya’nın başkenti Moskova’da elektrik direğine çarpan bir otobüs ortadan ikiye ayrıldı.

26 Şubat 2019 Salı 11:22
Rusya’da elektrik direğine çarpan otobüs ortadan ikiye ayrıldı

Rusya’nın başkenti Moskova’da elektrik direğine çarpan bir otobüs ortadan ikiye ayrıldı.


Başkent Moskova’da Andropov Bulvarı üzerinde ilerleyen bir belediye otobüsü aynı istikamete doğru giden bir otomobille çarpıştı. Otobüs şoförü manevra yaparak otomobilden kurtuldu ancak yol kenarındaki elektrik direğine ön kısımdan çarptı. Hızla seyreden otobüs, sert bir şekilde direğe çarpmasıyla birlikte ortadan ikiye böldü. Otobüsün şoför kısmından başlayıp orta kısma kadar ayrılması ortaya korkunç görüntülerin çıkmasına sebep oldu. Kazadan sonra olay yerine ambulanslar ve kurtarma ekipleri sevk edilirken otobüs içerisinden çıkarılan 7 yaralı çevre hastanelere götürüldü.



4 kişi ağır yaralı


Kazada yaralanıp hastaneye kaldırılan 7 kişiden 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Gece yarısı olmasından dolayı otobüsün az yolcu taşıdığı için faciadan dönüldüğü anlaşılırken otobüs ve otomobil şoförünün gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahramankazan ‘Sıfır Atık İlçesi’ olmaya aday
    1. Kahramankazan ‘Sıfır Atık İlçesi’..
    2. Tapuda rüşvet operasyonu: 20 gözaltı
    3. Kepez’e 2 yeni eser
    4. İspir’de kurtuluş coşkusu
    5. İlçe tamamen yenilenecek! Tiryaki,..
    6. Başkan Şenol, Marmabirlik’i ziyaret..
    7. AOSB Futbol Turnuvası’nda heyecan..
    8. Tatvan’da silah ve mühimmat ele..
    9. Bakan Soylu: "İstanbul’a tarihinin bir..
    10. İsrailli bakana 11 yıl hapis cezası
    11. Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’nun..
    12. DP'den YSK'ya Burhanettin Kocamaz..
    13. Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası..
    14. Van’da “Aylık Mutat İlçe Müftüleri..
    15. "THY'nin doğrudan uçuşları Moğolistan..
    16. Araban Ziraat Odası Yeni Başkanı..
    17. Erdemli Belediyesi Basketbol Takımı,..
    18. Kars’ta mahalle bekçilerine..
    19. Aydemir: ‘Dadaşlar, gardaşlarının..
    20. FETÖ'nün "bürokrasi imamı"nın tahliye..
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti