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Rusya’da düğün kortejinde kaza: 1 kişi öldü

Rusya’nın Çuvaşistan Özerk Cumhuriyetinde bir düğün kortejinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti

19 Ağustos 2018 Pazar 22:25
Rusya’da düğün kortejinde kaza: 1 kişi öldü

Rusya’nın orta kesimlerinde yer alan Çuvaşistan Özerk Cumhuriyetinde bir düğün kortejinde kaza meydana geldi. Çuvaşistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığından gelen açıklamaya göre, Vurnar ilçesinin Maçamuşi köyü yakınlarından meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Şupaşkar’a doğru giden düğün kortejindeki bir otomobil, karşı yola çıkarak öndeki sürücünü geçmeyi denedi, ancak manevrayı tamamlamayı başaramadı ve karşı yoldan gelen bir kamyonla çarpıştı. Kazada manevra yapmaya çalışan otomobildeki bir kadın hayatını kaybetti" ifadeleri yer aldı.

 

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 22:25
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